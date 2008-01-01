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Новости погоды

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Мокрые выходные дни ожидаются в Приморском крае

ИА "Метеоновости" / 10:59 Пятница, 30 июня

  Все прибрежные районы Приморского края утром затянул туман с видимостью 200-500 метров. Такая картина весьма типична для этого времени года. Как и дожди, что упорно продвигаются к Приморью с Амура и северо-востока Китая. Над Амуром активный циклон, в зоне его влияния уже выпало до 12-15 мм осадков. В субботу, 1 июля циклон будет над Сихотэ-Алинем, и его активность возрастет. Вклад в этот процесс внесет не только орография, но большие температурные контрасты. В связи с этим в выходные дни дожди, местами сильные с грозами. Ветер при грозах до 13-18 м/с.

Улучшение погоды предполагается в понедельник. / meteonovosti.ru /
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