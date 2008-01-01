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Новости погоды

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Еще один неспокойный день на Кавказе

ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 30 июня

  Активная конвективная деятельность на юге России спровоцирована высокой температурой в приземном слое воздуха до 34..36 градусов, и наличием в средней тропосфере высотного циклона. По его западной периферии поступает прохлада, что и вызывает бурное развитие конвективной облачности. Накладывает свой отпечаток на погоду и орография. Накануне, 29 июня дождями был охвачен Южный федеральный округ и Северо-Кавказский. В Краснодарском крае местами (Тимашевск) выпало до 44 мм осадков, отмечались грозы, и град диаметром до 12 мм. Сильные дожди с количеством осадков до 51 мм прощли в Ингушетии, а прошедшей ночью в Ставропольском крае, до 22 мм.

Но на этом "летопись" текущих погодных явлений не заканчивается. Синоптики предупреждают:

"До конца суток 30 июня местами в Ингушетии и Чеченской республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема". / meteonovosti.ru /
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