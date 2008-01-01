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Предупреждаем о надвигающейся непогоде



ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 30 июня



Зона с дождями и грозами придет с южным ветром по восточной окраине европейского циклона с центром над северной Германией. За сутки этот циклон переместится к Вологде.



О том, что к столице подходят дожди и грозы с юго-запада, синоптики сообщали еще пару дней назад, и вот этот час становится все ближе.



Сегодня, 30 июня с 11 до 15 часов в Москве и на территории Новой Москвы, ожидается жаркая погода с температурой 26..28 градусов.



А начиная с 13 часов и до 21 часа ливень, сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше, гроза, местами град.



Наиболее интенсивные метеорологические явления ожидаются с 15 до 21 часа. Расчетное количество осадков 10-25 мм, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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