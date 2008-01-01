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Новости погоды

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Каким бывает последний день июня в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:50 Пятница, 30 июня

  На конец месяца погода в столице преподнесет очередной экстрим, но это случится под вечер. А вот каким этот день должен быть согласно климатическим данным. Температура воздуха, так называемая среднесуточная: 17,2 градуса, максимальная самая высокая 33,5 градуса и было это ровно сто лет назад. Еще раньше, в 1879 году утро было прохладным: 5,0 градуса. 923 год в этот день отметился сильным дождем, выпало 22,3 мм осадков.

Но отличился сильнейшим дождем 2005 год, но не в столице, а в Домодедово (Московская область), вечером и до 6 ч утра 1 июля очень сильный дождь (до 80,6 мм осадков).

Заключительный июньский день 2016 года был спокойным, без осадков, с теплой ночью, так называемой "огуречной", 21,7 градуса и очень теплым днем: 27,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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