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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:15 Пятница, 30 июня



Предстоящим днем в Московском регионе ожидается жаркая погода. Максимальная температура возуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдут ливни, грозы, возможен град. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм.рт.ст..



Из-за дождя недомогание могут почувствовать люди с хронической кислородной недостаточностью, заболеваниями бронхов и легких. Грозы и порывистый ветер способны вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства даже у вполне здоровых людей, а состояние лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного / meteonovosti.ru /



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