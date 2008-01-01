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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:53 Четверг, 29 июня



Погоду в столичном регионе будет определять приближение атмосферного фронта с запада. При увеличении облачности к 20 часам возможен небольшой дождь на западе Москвы и Подмосковья. Температура воздуха в Москве 21..23 градуса, по области 19..24. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, относительная влажность воздуха 35-40%. / meteonovosti.ru /



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