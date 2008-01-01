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В Крыму становится жарко



ИА "Метеоновости" / 15:38 Четверг, 29 июня



Полуостров Крым останется в стороне от штормовой погоды, которая разворачивается в Ростовской области и в ближайшие часы распространится на Краснодарский край. Атмосферные фронты пройдут севернее и восточнее, а в Крыму продолжит повышаться температура.



Накануне местами в степных районах полуострова температура повышалась до +35 градусов, на западном побережье Крыма воздух прогревался до +31, на восточном - в районе Феодосии температура повысилась до 32 градусов.



В первый день июля над южными районами ЕТР сформируется антициклон, Крым окажется в эпицентре жары, южное солнце при малооблачной погоде будет способствовать дальнейшему росту температуры. Днем в степных районах Крыма воздух будет раскаляться до +38..+40 градусов, на побережьях полуострова - до +35 градусов.



И в последний день июня в Крыму сухо и очень жарко: от 31 до 36 градусов. Среднесуточная температура ожидается выше нормы на 5 градусов и более. / meteonovosti.ru /



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