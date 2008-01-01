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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 29 июня



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22-24 градуса; Северном 23- 25 градуса, Северо-восточном 23-24 градуса, Восточном 23-24 градуса, Юго-восточном 23 градуса; Южном 22-24 градуса; Юго-западном 22-24 градуса; Западном 22-24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, 22-24 градуса. / meteonovosti.ru /



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