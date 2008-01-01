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Жаркая погода в Белоруссии не задержится



ИА "Метеоновости" / 13:15 Четверг, 29 июня



Последние дни июня отметятся в Белоруссии сильными грозовыми дождями и высокой температурой воздуха. 28 июня максимальная температура воздуха на юге страны уже достигала 30 градусов, прошли дожди, местами сильные.



29 и 30 июня на большей части территории сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, по востоку местами ожидаются ливни и град. Максимальная температура воздуха 30..32, что выше нормы градуса на 4.



В выходные дни, 1 и 2 июля, дождей станет меньше, и жара покинет регион. Более прохладными станут ночи, 2 июля минимальная температура 11..16 градусов и днем воздух прогреется лишь до 18..24 градусов, что больше соответствует климату. / meteonovosti.ru /



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