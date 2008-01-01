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В Прибалтике начались ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 29 июня



Уже рано утром на активном участке фронта циклона, перемещавшегося от альпийских предгорий к берегам Балтийского моря, в Литве отмечались грозы и сильные дожди, местами выпало от 19 до 45 мм осадков.



Интенсивные дожди в Литовской Республике продолжаются, гремят и грозы. Местами ливни довольно интенсивные, видимость в дожде ухудшается до 2 км и менее.



В ближайшие дни над Балтикой ожидается активная циклоническая деятельность, сразу несколько вихрей и многочисленные атмосферные фронты будут поддерживаться неустойчивую погоду над странами Балтии. Особенно сложной погода обещает быть в последние два дня июня. В Эстонии, Латвии и Литовской Республике пройдут дожди разной интенсивности, местами сильные с грозами, которые будут греметь и днем и ночью. Ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с.



Да и в первый день июля высотный циклон, под которым и будут сменять друг друга более мелкие приземные вихри, еще сохранит свое влияние. / meteonovosti.ru /



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