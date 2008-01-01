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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 29 июня

  В 12 часов в Москве солнечная и сухая погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22-23 градуса; Северном 21- 23 градуса, Северо-восточном 22-23 градуса, Восточном 22 градуса, Юго-восточном 22 градуса; Южном 22 градус; Юго-западном 21-22 градуса; Западном 21-22 градуса, Северо-западном 22-23 градуса. Ветер слабый.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, 21-23 градуса. / meteonovosti.ru /
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