|
|
|
Новости погоды
В Забайкалье сохраняется аномальная жара
ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 29 июня
В Забайкальском крае уже 5 дней держится сильная жара, среднесуточная температура выше нормы на 5, местами на 7 градусов. Накануне в дневные часы местами температура повышалась до 37 градусов жары.
Такие погодные условия и такая их продолжительность относятся к категории опасных. В ближайшие несколько суток вплоть до начала июля жара не спадет. Отклонение температуры от климатической нормы может еще увеличиться.
Самое большое количество возгораний наблюдается как раз над Забайкальским краем, кратковременные дожди и грозы, ожидаемые в субботу и воскресенье, могут помочь немного в тушении пожаров, но температуру существенно не собьют. Дожди принесут фронты с запада и юго-запада, связанные с циклоном, который закручивается над Алтаем. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.