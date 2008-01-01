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Рекорды тепла распространяются на восток России



ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 29 июня



Циклоны с запада перемещаются по северным маршрутам над Дальним Востоком, оставляя большую часть Якутии и Колыму в своих теплых секторах. Фронты этих вихрей пробегают быстро, заметно влияя на погоду только в крайних северных районах, южнее дожди кратковременные, а фон температуры остается выше нормы.



Нарастанию жары в Якутии, в континентальных и прибрежных районах Магаданской области способствовал антициклон и высотный гребень, дотягивающиеся из центральных и восточных районов Сибири.



Над западными районами Якутии аномалия среднесуточной температуры воздуха превышает 6 градусов, на Колыме и на Охотском побережье Магаданской области теплее нормы на 2-4 градуса



Накануне новый жаркий рекорд был зафиксирован на западе Якутии в Вилюйске, там воздух раскалился до 32 градусов, прежний рекорд для 28 июня составлял 31.7 градуса и держался с 1995 года.



В Магадане в среду температура повысилась до нового максимума суток, до 21,6 градусов, что на 6 десятых выше прежнего экстремума, продержавшегося целых 49 лет с 28 июня 1968 г.



В предстоящие сутки над западными районами Якутии, на Колыме, на Охотском побережье Магаданской области станет прохладнее, пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами: это очередной циклон с запада протянет свои активные фронты немного южнее.



В выходные дни на этих территориях снова начнется нарастание жары, в континентальных районах Магаданской области температура повысится до 25..30 градусов. Циклон уйдет на северо-восток в Берингово море, и за погоду возьмется жаркий антициклон. / meteonovosti.ru /



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