Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла распространяются на восток России

ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 29 июня

  Циклоны с запада перемещаются по северным маршрутам над Дальним Востоком, оставляя большую часть Якутии и Колыму в своих теплых секторах. Фронты этих вихрей пробегают быстро, заметно влияя на погоду только в крайних северных районах, южнее дожди кратковременные, а фон температуры остается выше нормы.

Нарастанию жары в Якутии, в континентальных и прибрежных районах Магаданской области способствовал антициклон и высотный гребень, дотягивающиеся из центральных и восточных районов Сибири.

Над западными районами Якутии аномалия среднесуточной температуры воздуха превышает 6 градусов, на Колыме и на Охотском побережье Магаданской области теплее нормы на 2-4 градуса

Накануне новый жаркий рекорд был зафиксирован на западе Якутии в Вилюйске, там воздух раскалился до 32 градусов, прежний рекорд для 28 июня составлял 31.7 градуса и держался с 1995 года.

В Магадане в среду температура повысилась до нового максимума суток, до 21,6 градусов, что на 6 десятых выше прежнего экстремума, продержавшегося целых 49 лет с 28 июня 1968 г.

В предстоящие сутки над западными районами Якутии, на Колыме, на Охотском побережье Магаданской области станет прохладнее, пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами: это очередной циклон с запада протянет свои активные фронты немного южнее.

В выходные дни на этих территориях снова начнется нарастание жары, в континентальных районах Магаданской области температура повысится до 25..30 градусов. Циклон уйдет на северо-восток в Берингово море, и за погоду возьмется жаркий антициклон. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Чт.
29 июн.
+23
Пт.
30 июн.
+27
Сб.
1 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Месджеде-Солеймани		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ангарский Перевал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100