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Июнь ливнями и грозами распрощается с Москвой!



ИА "Метеоновости" / 10:55 Четверг, 29 июня



сезона, но и рекордным по осадкам.



В пятницу, 30 июня, погоду в столичной области будет определять циклон, который сформируется вблизи точки окклюзии на северо-западе Центрального округа. В первой половине дня температура в городе повысится до 26..28 градусов. И это будет самый теплый день с начала года. До этого таким днем было 29 мая с максимальной температурой на станции ВДНХ 25,9 градуса.



Дождь, который начнется в Москве после полудня, к вечеру достигнет стадии ливня, и будет сопровождаться грозой, местами с градом, ветер усилится в порывах до 15-20 м/с. Менее чем за 12 часов на город выпадет от 10 до 25 мм осадков. Вероятность сильного дождя наибольшая на севере Подмосковья и в районе Зеленограда.



Расчеты показывают: в районе ВДНХ дождя может выпасть более 20 мм, что близко к рекордному значению для 30 июня. Суточный максимум осадков для 30 июня составляет 22,3 мм, он отмечался в 1923 году. Столь сильного дождя, что прогнозируется днем 30 июня, в Москве не было почти 100 лет! / meteonovosti.ru /



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