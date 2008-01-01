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На юг России возвращаются дожди



ИА "Метеоновости" / 10:18 Четверг, 29 июня



Погода в Краснодарском крае и в Северо-Кавказском округе на время установилась сухой и теплой, как и подобает летним курортам. Но жаркие солнечные дни в четверг и пятницу прервутся сильными ливневыми дождями и другими опасными метеоявлениями.



29-30 июня ливни и грозы обрушатся на Адыгею, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию и Чеченскую Республику, 30 июня сильные дожди ожидаются в Дагестане. Ухудшит настроение жителям и гостям курортов Кавказа и Краснодарского края не только дождь, активизируется грозовая деятельность, не исключен град. Ветер неустойчивый, временами при грозе шквалистое усиление в порывах до 20-23 м/с. Удастся избежать непогоды лишь Астраханской области, где осадков не ожидается.



В выходные погодой снова будет управлять антициклон. При переменой облачности вернется палящее солнце, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха повысится до 25..30, на востоке и юге территории до 36..38. / meteonovosti.ru /



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