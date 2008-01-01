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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:12 Четверг, 29 июня
В Москве установилась летняя погода.
Предстоящим днем в Московском регионе будет тепло и сухо. Ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до +23..+25 градусов, по области максимальные значения температуры достигнут +21..+26˚. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и составит 746 мм.рт.ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха около 30%.
Погода вполне комфортная и благоприятна для большинства людей. Метеопараметры в пределах климатической нормы, содержание кислорода в воздухе повышенное, что способствует улучшению самочувствия больных с заболеваниями бронхо-легочной системы. Установившуюся погоду следует использовать для восстановления сил. / meteonovosti.ru /
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