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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:12 Четверг, 29 июня



В Москве установилась летняя погода.



Предстоящим днем в Московском регионе будет тепло и сухо. Ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до +23..+25 градусов, по области максимальные значения температуры достигнут +21..+26˚. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и составит 746 мм.рт.ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха около 30%.



Погода вполне комфортная и благоприятна для большинства людей. Метеопараметры в пределах климатической нормы, содержание кислорода в воздухе повышенное, что способствует улучшению самочувствия больных с заболеваниями бронхо-легочной системы. Установившуюся погоду следует использовать для восстановления сил. / meteonovosti.ru /



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