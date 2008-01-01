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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 28 июня



Погоду в столичном регионе будет формировать гребень повышенного атмосферного давления с запада. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер западный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха 35-40%. / meteonovosti.ru /



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