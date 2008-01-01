Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
28 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 28 июня

  В 15 часов в Москве при переменной облачности осадков не наблюдается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 20- 22 градуса, Северо-восточном 21-22 градуса, Восточном 21-22 градуса, Юго-восточном 20- 21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-22 градуса; Западном 20-21 градус, Северо-западном 21-22 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, 20-21 градус, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Чт.
29 июн.
+23
Пт.
30 июн.
+27
Сб.
1 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+52
Ахваз		 -3
Хульяка

некомфортное место: Эль-Хилла
комфортное место: Богородское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100