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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 28 июня



В 15 часов в Москве при переменной облачности осадков не наблюдается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 20- 22 градуса, Северо-восточном 21-22 градуса, Восточном 21-22 градуса, Юго-восточном 20- 21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-22 градуса; Западном 20-21 градус, Северо-западном 21-22 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, 20-21 градус, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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