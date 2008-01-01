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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 28 июня
В 15 часов в Москве при переменной облачности осадков не наблюдается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 20- 22 градуса, Северо-восточном 21-22 градуса, Восточном 21-22 градуса, Юго-восточном 20- 21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-22 градуса; Западном 20-21 градус, Северо-западном 21-22 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, 20-21 градус, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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