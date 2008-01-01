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Новости погоды

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Жара не оставляет Средиземноморье

ИА "Метеоновости" / 14:35 Среда, 28 июня

  Беспощадное солнце продолжает одаривать своими лучами, теплом территорию Средиземного моря. Прошел очередной день лета и снова зафиксированы очередные рекорды максимальной температуры. Во вторник, 27 июня, они отметились в Валенсии, новый суточный максимум составил 38,4, побив предыдущую температуру на 6 градусов. В Неаполе новый рекорд составил 33 градуса, предыдущий наблюдался совсем недавно в 2006 году и был всего на 0,2 градуса меньше. Выше сорокаградусной отметки наблюдалось в Сирии. В Дамаске побит рекорд температуры воздуха 2008 года, новое значение максимальной температуры на 0,9 градуса больше предыдущего и составляет 42,5.

29 июня немного спадет. В Испании пройдет дождь и днем всего 18..23. В Италии не исключены кратковременные дожди, после полудня 27..32.

ючены кратковременные дожди, после полудня 27..32. / meteonovosti.ru /
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