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Новости погоды

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Погода на курортах Прибалтики

ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 28 июня

  В районах Прибалтики сухо и умеренно тепло, но такая комфортная погода надолго не задержится. Из Швейцарии начнет перемещаться глубокий обширный циклон к берегам Балтийского моря. Погода начнет резко меняться. В теплый сектор циклона попадет Калининградская область и Литва, температура повысится, особенно ярко это будет заметно в Литве, в городе Вильнюсе сегодня, 28 июня максимальная до 21 градуса, а уже завтра воздух прогреется до 29 тепла. В Калининградской области 26..30.

С прохождением атмосферных фронтов в Прибалтике пройдут дожди ливневого характера. С обострением фронта прогремят грозы, местами может выпасть град. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 16-21 м/с.

В дальнейшем циклон будет кружить над Балтийским морем. в тыловой части циклона ожидается понижение температуры воздуха на 4-6 градусов. В выходные сохранится пасмурная, сырая и ветреная погода. / meteonovosti.ru /
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