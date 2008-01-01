

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на курортах Прибалтики



ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 28 июня



В районах Прибалтики сухо и умеренно тепло, но такая комфортная погода надолго не задержится. Из Швейцарии начнет перемещаться глубокий обширный циклон к берегам Балтийского моря. Погода начнет резко меняться. В теплый сектор циклона попадет Калининградская область и Литва, температура повысится, особенно ярко это будет заметно в Литве, в городе Вильнюсе сегодня, 28 июня максимальная до 21 градуса, а уже завтра воздух прогреется до 29 тепла. В Калининградской области 26..30.



С прохождением атмосферных фронтов в Прибалтике пройдут дожди ливневого характера. С обострением фронта прогремят грозы, местами может выпасть град. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 16-21 м/с.



В дальнейшем циклон будет кружить над Балтийским морем. в тыловой части циклона ожидается понижение температуры воздуха на 4-6 градусов. В выходные сохранится пасмурная, сырая и ветреная погода. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



