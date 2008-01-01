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На юге Поволжья прошли дожди



ИА "Метеоновости" / 13:36 Среда, 28 июня



Циклонический вихрь, который сместился на территорию России, пришел из Киева, и успел внести коррективы в погоду: 26 июня в Центральных областях, а уже 27 июня непогода достигла юга Поволжья.



Повсеместно прошли дожди. Самые интенсивные осадки отметились в Саратовской, Пензенской областях, Удмуртии, выпало от 23 до 28 мм. В Самарской области было выпущено штормовое предупреждение об ухудшение погодных условий. В юго-западных и центральных районах области фиксировались очаги града, ливней и шквалистое усиление вера до 21-24 м/с. В городе Самаре уже выпало практически 2 месячные нормы осадков, при норме месяца 56 мм уже выпало 100 мм.



В четверг в Поволжье атмосферное давление немного подрастет, лишь местами пройдет кратковременный дождь. Но сохраняется вероятность гроз и града. Ветер при грозах до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 22..27 градусов тепла, жарко будет в Саратовской и Оренбургской областях, до +33. / meteonovosti.ru /



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