Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
28 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара вернулась на юг Центральной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:19 Среда, 28 июня

  Сильная жара, после кратковременного спада, снова ворвется на юг Центральной Сибири. Практически весь июнь среднесуточная температура в этих регионах превышала климатическую норму. Прохладная была только первая пятидневка месяца. Установилось много новых суточных максимумов, например, в городе Красноярске новый рекорд температуры установлен для 21 июня, теперь он равен 34,6, кстати, тогда не хватило всего 0,2 градуса, чтобы сравняться с максимальной температурой принадлежавшей этому месяцу. Пока рекорд июня в Красноярске принадлежит 16 июню 1969 году.

Волновые циклоны, проходящие через южные районы Сибири, ненадолго понизили температурный фон. Но уже с 28 июня над регионом вновь установился антициклональный характер погоды. При ясном небе воздух снова начнет прогреваться. Со среды в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве, с четверга в центральных районах ожидается сильная жара, температура воздуха после полудня повысится до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Чт.
29 июн.
+23
Пт.
30 июн.
+27
Сб.
1 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+52
Ахваз		 -3
Хульяка

некомфортное место: Эль-Хилла
комфортное место: Богородское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100