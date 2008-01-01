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Жара вернулась на юг Центральной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:19 Среда, 28 июня



Сильная жара, после кратковременного спада, снова ворвется на юг Центральной Сибири. Практически весь июнь среднесуточная температура в этих регионах превышала климатическую норму. Прохладная была только первая пятидневка месяца. Установилось много новых суточных максимумов, например, в городе Красноярске новый рекорд температуры установлен для 21 июня, теперь он равен 34,6, кстати, тогда не хватило всего 0,2 градуса, чтобы сравняться с максимальной температурой принадлежавшей этому месяцу. Пока рекорд июня в Красноярске принадлежит 16 июню 1969 году.



Волновые циклоны, проходящие через южные районы Сибири, ненадолго понизили температурный фон. Но уже с 28 июня над регионом вновь установился антициклональный характер погоды. При ясном небе воздух снова начнет прогреваться. Со среды в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве, с четверга в центральных районах ожидается сильная жара, температура воздуха после полудня повысится до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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