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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 28 июня
В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-21 градус; Северном 19- 22 градуса, Северо-восточном 19-20 градусов, Восточном 19-20 градусов, Юго-восточном 19-20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 19-20 градусов; Западном 20-21 градус, Северо-западном 19-20 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18-20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, 19-20 градусов, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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