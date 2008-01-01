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Новости погоды

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Крупный град в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 28 июня

  Крупный град выпал 27 июня в Мостовском районе Краснодарского края. Диаметр града достиг 50 мм. Больше всего от градового дождя пострадали поселок Перевалка и Бурный. Опасное явление погоды наблюдалось в период с 17.30 до 18.10 часов. За это время град размером 5 см успел повредить 46 кровель из шифера на частных домах, пробит поликарбонат, разбить окна, не обошлось без разрушений в сельскохозяйственных посевов.

В тоже время в Краснодарском крае было тепло, в большинстве районов температура превышала 30 градусную отметку.

29 июня Краснодарский край, с прохождением активного атмосферного фронта, будет заливать сильный дождь. При грозах усиление ветра в порывах до 13-18 м/с. И снова есть вероятность выпадения града. / meteonovosti.ru /
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