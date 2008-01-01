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В центр России пришло настоящее лето. Надолго ли?



ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 28 июня



Погода в июне 2017 в центре России не задалась: солнце было редким гостем, донимали дожди и фон температуры больше подходил концу весны. Долгожданное летнее тепло пожаловало в центральные области России лишь в конце месяца.



Середина текущей недели будет вполне комфортной: осадков не ожидается, а при ярком солнце температура воздуха повысится до 21..26.



Сухая и солнечная погода высушит лужи, почва подсохнет и прогреется, что улучшит рост растений. Кто планирует отдыхать на природе в среду, четверг и пятницу, сможет не только позагорать, но и покупаться. Температура воды в Москве-реке около 17 градусов, в Оке-реке вода прогрелась до 19, в малых прудах и водотоках она еще теплее на пару градусов.



Спешите насладиться летом, потому что в выходные солнечное лето вновь возьмет паузу. В последний рабочий день с запада будет смещаться циклонический вихрь, регион окажется в его теплом секторе. Ночью с прохождением теплого фронта температура воздуха повысится и преодолеет отметку +15 градусов. Местами эта ночь окажется самой теплой в текущем месяце. В первой половине дня солнце еще будет проглядывать, но уже во второй половине дня, начиная с западных областей, погода испортится: подойдет холодный фронт. Перед фронтом температура воздуха в Тульской и Калужской области может повысится до 30 градусов, чего еще не наблюдалось этим летом. А затем припустят дожди, местами сильные, с грозой и сильным ветром.



В выходные дни в центральных областях России будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями, дождем, максимальная температура воздуха на севере ЦФО не превысит 20 градусов, и на юге станет прохладнее градусов на 5.



В среднем температура воздуха окажется близкой к норме, но лужи и мокрая трава вновь испортят настроение! / meteonovosti.ru /



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