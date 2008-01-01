Новости погоды
Погода на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 10:37 Среда, 28 июня
Не первый день на большей части Дальневосточного округа формируется циклональный характер погоды. Система атмосферных фронтов, словно паутина, охватили восточную территорию страны.
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Минувший день, 27 июня, также не стал исключением. Сильные дожди прошли, в зоне обострение фронта, в Якутии, в районе озера Токо, до 28 мм, в Еврейской автономной области выпало 22 мм. Ветер усиливался в порывах до 22-24 м/с, на арктическом побережье Якутии и в южных районах Камчатского края. Сегодня, 28 июня, в Якутии сохранится штормовой ветер, в районе Новосибирских островов глубокий циклон. В предстоящие дни на юге Дальнего Востока синоптическая ситуация только будет ухудшаться. Виновником непогоды станет циклонический вихрь, который сформировался над территорией Монголии, и будет смещаться на северо-восток. Циклон несет в себе большой запас влаги, часть которой он обрушит на юго-западные регионы Дальнего Востока. С его прохождением ожидается сильный и очень сильный дождь 28-29 июня в Амурской области, в последние два дня в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области, а уже 30 июня и 1 июля зона осадков перекинется в Приморье, где возможен сильный дождь с порывами ветра до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /