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Погода на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 10:37 Среда, 28 июня



Не первый день на большей части Дальневосточного округа формируется циклональный характер погоды. Система атмосферных фронтов, словно паутина, охватили восточную территорию страны.



Минувший день, 27 июня, также не стал исключением. Сильные дожди прошли, в зоне обострение фронта, в Якутии, в районе озера Токо, до 28 мм, в Еврейской автономной области выпало 22 мм. Ветер усиливался в порывах до 22-24 м/с, на арктическом побережье Якутии и в южных районах Камчатского края. Сегодня, 28 июня, в Якутии сохранится штормовой ветер, в районе Новосибирских островов глубокий циклон. В предстоящие дни на юге Дальнего Востока синоптическая ситуация только будет ухудшаться. Виновником непогоды станет циклонический вихрь, который сформировался над территорией Монголии, и будет смещаться на северо-восток. Циклон несет в себе большой запас влаги, часть которой он обрушит на юго-западные регионы Дальнего Востока. С его прохождением ожидается сильный и очень сильный дождь 28-29 июня в Амурской области, в последние два дня в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области, а уже 30 июня и 1 июля зона осадков перекинется в Приморье, где возможен сильный дождь с порывами ветра до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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