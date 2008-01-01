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На Черноморском побережье погода курортная



ИА "Метеоновости" / 07:11 Среда, 28 июня



На юге России в последнее время часто идут дожди с грозами и сильным ветром. И, хотя вода в Черном море у побережья прогрелась до 22 градусов, при такой погоде не позагораешь.



В начале недели дожди на Северном Кавказе и в Крыму приутихли, а столбики термометров поползли вверх.



Усилиями небольшого антициклона, который образуется над Черным морем, погода налаживается на радость отдыхающим и гостям черноморских курортов.



26 июня температура воздуха в Ялте и Сочи была почти +26 градусов. А в середине недели в Сочи воздух прогреется до 28-30 градусов. Придет жара в Крым, днем 30-35 градусов, а сохранится такая погода до 2 июля. / meteonovosti.ru /



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