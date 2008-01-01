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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:01 Среда, 28 июня

  В Московском регионе ожидается антициклональный характер погоды. Будет сухо и тепло. Так в Москве воздух во второй половине дня прогреется до 21..23 градусов, в Подмосковье от 19 на севере до 24 градусов на юге. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 мм.рт.ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха около 40%.

Таким образом, погода в столичном регионе вполне комфортная, которая благоприятна для всех лиц без исключения. Метеопараметры в пределах климатической нормы, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Такую погоду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, бронхов и легких следует использовать для восстановления сил. / meteonovosti.ru /
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