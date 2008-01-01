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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 27 июня
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-21 градус; Северном 19-21 градус, Северо-восточном 20-21 градус, Восточном 20-21 градус, Юго-восточном 20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 20-21 градус; Западном 20 градусов, Северо-западном 19-21 градус.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, 20-21 градусв, местами порывы западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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