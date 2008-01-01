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Новости погоды
Самые жаркие места России
ИА "Метеоновости" / 14:15 Вторник, 27 июня
Самыми жарким местами России в эти дни июня будут забайкальские районы. В Забайкальском крае 28 июня сильный зной, температура днем будет повышаться до 40o. Будет нарастать жара и в Бурятии. В последний день июня там температура днем повысится до 39o. После небольшого перерыва усиление жары грядет и на юге Западной Сибири. 28 июня на юго-востоке Кемеровской области днем до 35o, в Республике Алтай до 32o. Дожди, которые пройдут в этой части Сибири во второй половине недели, несколько собьют жару. Однако днем еще можно рассчитывать до +26,+31 градус. Повышение температуры произойдет в центральных и южных районах Красноярского края, днем 28 июня на юге края и в Хакасии 30-35o. В последние дни июня в центре и на юге Красноярского края сохранятся такие же высокие температуры воздуха. / meteonovosti.ru /
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