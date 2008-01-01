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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока потеплеет

ИА "Метеоновости" / 13:56 Вторник, 27 июня

  Волновые циклоны из Забайкалья перемещаются по территории Дальнего Востока и приносят как дожди, так и разогретый воздух из Монголии и Китая. Так в минувшие сутки, 26 июня на западе Амурской области температура повышалась до 30-33 градусов. Прошли локальные ливни с грозами. Местами выпало 20-30 мм осадков. Были дожди и в Благовещенске, за сутки до 22 мм. Местами небольшие осадки отмечались в Приморском и Хабаровском краях. Но температура воздуха там была гораздо ниже, днем максимум 20-22 градуса, местами и холоднее.

Однако, новый циклон с запада, хотя и идет с очередными дождями, принесет на юг Дальнего Востока потепление. В Приморье в середине недели опять +25,+30. В Хабаровском крае в северных районах при небольших дождях +20,+25, на остальной территории, тоже будут дожди, но днем жарко, до +29. В Амурской области местами ожидается сильный дождь, прогремит гроза, при грозе порывы ветра 12-17 м/с, температура повысится до +28,+33, местами при дожде будет +20,+25 градусов. / meteonovosti.ru /
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