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У берегов Мексики ураган "DORA"



ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 27 июня



На востоке Тихого океана, у берегов Мексики образовался ураган "DORA". Это четвертый по счету за нынешний сезон тропический циклон в этой части Тихого океана, и первый циклон, который достиг стадии урагана. Образовался циклон 25 июня. А стал тропическим ураганом вчера (26 июня) вечером. Сегодня, 27 июня в 12 ч мск ураган "DORA" находился в районе с координатами 18,8oс.ш., 109,2oз.д., максимальная скорость ветра 35 м/с, порывы до 43 м/с. Облачность циклона накрыла побережье Мексики, где идут дожди. Циклон будет перемещаться в направлении на север-северо-запад, то есть отступает от побережья в океан.



28 июня в 9 ч мск будет находиться в районе с координатами 19,9oс.ш., 112,4oз.д., максимальная скорость ветра до 25 м/с. 29 июня циклон станет уже внетропическим. Ветер ослабеет до 15 м/с в порывах до 20 м/с. / meteonovosti.ru /



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