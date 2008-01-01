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Жаркая погода на севере Красноярского края



ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 27 июня



Жара добралась до юга Таймыра. В Хатанге 26 июня рекорд максимальной температуры, было 30,3 градусов, предыдущий для этих суток 29,0 в 1979 году. До 31 градуса раскалился воздух и на востоке Эвенкии. 30-35 градусов отмечено в Иркутской области и Забайкалье. Эта аномальная жара на юге Сибири держится вот уже дней 5. 30-ти градусной отметки достигала температура в отдельных местах на юге и в центре Якутии. Эти районы, а также юг Европейской территории стали самыми жаркими на территории России в начале недели.



Тепло не оставит север Красноярского края. И хотя здесь не будет такой сильной жары, но дневная температура на несколько градусов выше нормы. Так, на юге Таймырского полуострова в середине недели днем местами 25-27 градусов. В Эвенкии термометры покажут днем 25-30 градусов. / meteonovosti.ru /



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