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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 27 июня



В 12 часов в столице переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19-20 градусов; Северном 19- 22 градуса, Северо-восточном 18-19 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 18-19 градусов; Южном 19 градусов; Юго-западном 19 градусов; Западном 18..19 градусов, Северо-западном 18-20 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18-19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, 17-19 градусов, местами порывы западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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