Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

"Оранжевая" жара в Зарубежной Европе

ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 27 июня

  В последней декаде июня жаркая погода установилась в ряде стран Западной Европы. Вначале жители и отдыхающие радовались этому событию, а затем оно стало представлять угрозу для здоровья, и в Европе был объявлен оранжевый уровень опасности.

В Португалии и Испании температура днем достигала 40 градусов и выше. В Португалии жара и сушь привела к лесным пожарам. Затем жаркая погода с температурой 30-34 градусов захватила Центральную и Восточную Европу. Раскаленный воздух с севера Африки добрался и до Великобритании. В Лондоне несколько дней подряд простояла нестерпимая жара, температура достигала 34 градусов. В Париже 21 июня воздух раскалялся до 37 градусов.

Но жара здесь надолго не задержалась, температура понизилась на 5-7 градусов, и стало вполне комфортно.

Спала жара и в Испании. В Мадриде и Барселоне температура 26 июня была +31 градус. Волна жаркого воздуха сместилась на Италию. В Риме 25 и 26 июня термометры показывали 30-31 градус, на Сардинии воздух раскалился до 38 градусов, что соответствует оранжевому уровню опасности.

В ближайшие дни опасность по жаре в Италии сохранится, днем температура воздуха будет достигать 34 градусов Морская вода у берегов Италии очень теплая для первого летнего месяца, ее температура достигла 27 градусов.

В Юго-Восточной Европе уже неделю стоит очень жаркая погода, и зной здесь будет только усиливаться. В странах бывшей Югославии и в Греции до 37 градусов.

И в странах Центральной Европы: в Венгрии, Чехии и Румынии днем за 30 градусов. Температура воды на озере Балатон 25 градусов, что на 3 градуса выше, чем обычно бывает в июне / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Ср.
28 июн.
+20
Чт.
29 июн.
+23
Пт.
30 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Басра		 -5
Оруро

некомфортное место: Мончегорск
комфортное место: Дуньхуа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100