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"Оранжевая" жара в Зарубежной Европе



ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 27 июня



погода установилась в ряде стран Западной Европы. Вначале жители и отдыхающие радовались этому событию, а затем оно стало представлять угрозу для здоровья, и в Европе был объявлен оранжевый уровень опасности.



В Португалии и Испании температура днем достигала 40 градусов и выше. В Португалии жара и сушь привела к лесным пожарам. Затем жаркая погода с температурой 30-34 градусов захватила Центральную и Восточную Европу. Раскаленный воздух с севера Африки добрался и до Великобритании. В Лондоне несколько дней подряд простояла нестерпимая жара, температура достигала 34 градусов. В Париже 21 июня воздух раскалялся до 37 градусов.



Но жара здесь надолго не задержалась, температура понизилась на 5-7 градусов, и стало вполне комфортно.



Спала жара и в Испании. В Мадриде и Барселоне температура 26 июня была +31 градус. Волна жаркого воздуха сместилась на Италию. В Риме 25 и 26 июня термометры показывали 30-31 градус, на Сардинии воздух раскалился до 38 градусов, что соответствует оранжевому уровню опасности.



В ближайшие дни опасность по жаре в Италии сохранится, днем температура воздуха будет достигать 34 градусов Морская вода у берегов Италии очень теплая для первого летнего месяца, ее температура достигла 27 градусов.



В Юго-Восточной Европе уже неделю стоит очень жаркая погода, и зной здесь будет только усиливаться. В странах бывшей Югославии и в Греции до 37 градусов.



И в странах Центральной Европы: в Венгрии, Чехии и Румынии днем за 30 градусов. Температура воды на озере Балатон 25 градусов, что на 3 градуса выше, чем обычно бывает в июне / meteonovosti.ru /



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