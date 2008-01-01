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Новости погоды

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На Камчатке ожидаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:22 Вторник, 27 июня

  На Камчатке температура воздуха в июне чаще была около нормы и лишь в считанные дни больше климатических значений. Если судить по Петропавловску-Камчатскому, то существенно потеплело только 26 июня, максимальная температура была +21 градус, что на 5 градусов выше климатической нормы. В среднем же за прошедшие дни июня температура оказалась выше нормы на 1,2 градуса. Осадков к концу месяца выпало около 80% от месячной нормы. Но дожди шли не часто. А уж сильными были только 1 июня, до 24 мм. Дождливые циклоны редко посещали полуостров. Но в ближайшие сутки, 28 июня сюда переместится небольшой циклон с территории Магаданской области. При прохождении его холодного атмосферного фронта в южных районах при прояснениях могут быть ночные заморозки, до -1 градуса. Прохладнее и днем, в южной половине 17-22 градуса. На севере ночные температуры понизятся до -2 градусов. Заморозки задержатся на полуострове лишь на одну ночь. 29 июня в теплом секторе циклона, что пройдет по территории Чукотки, вероятность заморозков уменьшится. / meteonovosti.ru /
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