Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 10:47 Вторник, 27 июня

  Накануне днем, 26 июня под влиянием волнового атмосферного фронта со стороны Беларуси в Москве прошли ливневые дожди, которые сопровождались грозами и резкими порывами ветра. На основной метеостанции Москвы - ВДНХ днем выпало 7 мм осадков, или 10-11% от месячной нормы. Умеренными были дожди также в районе на северо-западе столицы, в районе Сельскохозяйственной Академии до 3,5 мм, на МКАД 105 км, 10,2 мм, на Красной Пресне 12,3 мм, на Балчуге 13 мм, на Воробьевых горах 14,1 мм. А в районе Измайлово дождь был довольно сильным, 24,2 мм, что составляет треть от месячной нормы. Ветер на юго-западе Новой Москвы при грозе усиливался до 21 м/с.

Ночью в Москве были дожди, но уже небольшие. Сегодня днем с ростом атмосферного давления местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура днем достигнет отметки 20-22 градусов. Ветер будет дуть с запада, местами в порывах может усилиться до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Ср.
28 июн.
+20
Чт.
29 июн.
+23
Пт.
30 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Басра		 -5
Оруро

некомфортное место: Мончегорск
комфортное место: Дуньхуа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100