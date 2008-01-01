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В Москве прошли сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:47 Вторник, 27 июня



Накануне днем, 26 июня под влиянием волнового атмосферного фронта со стороны Беларуси в Москве прошли ливневые дожди, которые сопровождались грозами и резкими порывами ветра. На основной метеостанции Москвы - ВДНХ днем выпало 7 мм осадков, или 10-11% от месячной нормы. Умеренными были дожди также в районе на северо-западе столицы, в районе Сельскохозяйственной Академии до 3,5 мм, на МКАД 105 км, 10,2 мм, на Красной Пресне 12,3 мм, на Балчуге 13 мм, на Воробьевых горах 14,1 мм. А в районе Измайлово дождь был довольно сильным, 24,2 мм, что составляет треть от месячной нормы. Ветер на юго-западе Новой Москвы при грозе усиливался до 21 м/с.



Ночью в Москве были дожди, но уже небольшие. Сегодня днем с ростом атмосферного давления местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура днем достигнет отметки 20-22 градусов. Ветер будет дуть с запада, местами в порывах может усилиться до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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