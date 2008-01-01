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Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 09:32 Вторник, 27 июня



На юге Восточной Сибири уровень пожарной опасности останется высоким, несмотря на грозовые дожди, начавшиеся в регионе. До конца месяца высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класса сохранится в центральных и южных районах Красноярского края, в Тыве и в Хакасии. В большинстве областей 28 и 29 июня пройдут дожди, прогремят грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха 28..33 градуса.



Начавшиеся дожди должны были снизить уровень пожарной опасности. Обычно так и происходит, но уровень пожарной опасности является расчетной характеристикой и зависит от ряда других причин. Грозы, порывистый ветер и высокая температура воздуха способствуют увеличению класса пожарной опасности, а вклад осадков в данном случае невысок. Ведь при распространении уже начавшихся лесных пожаров основную роль играет сильный порывистый ветер. Вносят вклад и грозы, из-за которых нередко возникают пожары. Хотя чаще всего пожары возникают по вине человека. / meteonovosti.ru /



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