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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:27 Вторник, 27 июня

  Предстоящим днем в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм.рт.ст., что ниже нормального.

В столичном регионе погода будет прохладной, что может ухудшить самочувствие людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких. Колебания атмосферного давления на пониженном фоне неблагоприятны для лиц с сердечно-сосудистыми патологиями, страдающих гипотонией и гипертонией, нестабильным собственным давлением, перенесших сосудистые катастрофы. Усилением депрессивного состояния из-за погодных изменений могут отреагировать люди с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием.

27 июня геомагнитный фон от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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