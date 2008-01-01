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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:27 Вторник, 27 июня



Предстоящим днем в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм.рт.ст., что ниже нормального.



В столичном регионе погода будет прохладной, что может ухудшить самочувствие людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких. Колебания атмосферного давления на пониженном фоне неблагоприятны для лиц с сердечно-сосудистыми патологиями, страдающих гипотонией и гипертонией, нестабильным собственным давлением, перенесших сосудистые катастрофы. Усилением депрессивного состояния из-за погодных изменений могут отреагировать люди с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием.



27 июня геомагнитный фон от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /



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