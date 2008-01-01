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Ливни и грозы ожидаются на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:50 Понедельник, 26 июня



Центр североатлантического циклона за сутки переместится с севера Финляндии к Архангельску. Атмосферные фронты этого вихря будут определять погоду 27 июня в северных и северо-западных областях ЕТР. Дождливая и ветреная погода ожидается в Мурманской области. В Коми и в Архангельской области местами ливни и грозы, при грозе порывы ветра до 17 м/с. В Ненецком округе и в Вологодской области грозовые дожди, порывы ветра до 17 м/с.



В Карелии и в Северо-Западном районе кратковременные дожди и грозы, при грозах порывы до 15-17 м/с, в Карелии местами ливни. Преобладающая температура в Северо-Западном районе 17..22, в Карелии 14..19. / meteonovosti.ru /



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