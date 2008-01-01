Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
26 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливни и грозы ожидаются на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:50 Понедельник, 26 июня

  Центр североатлантического циклона за сутки переместится с севера Финляндии к Архангельску. Атмосферные фронты этого вихря будут определять погоду 27 июня в северных и северо-западных областях ЕТР. Дождливая и ветреная погода ожидается в Мурманской области. В Коми и в Архангельской области местами ливни и грозы, при грозе порывы ветра до 17 м/с. В Ненецком округе и в Вологодской области грозовые дожди, порывы ветра до 17 м/с.

В Карелии и в Северо-Западном районе кратковременные дожди и грозы, при грозах порывы до 15-17 м/с, в Карелии местами ливни. Преобладающая температура в Северо-Западном районе 17..22, в Карелии 14..19. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Вт.
27 июн.
+21
Ср.
28 июн.
+20
Чт.
29 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100