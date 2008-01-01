Новости погоды
На Чукотке ветер ослабеет, а дожди усилятся
ИА "Метеоновости" / 13:35 Понедельник, 26 июня
В минувший день, 25 июня, Чукотка находилась в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. В Анадыре порывы ветра достигали 23 м/с, а в Чаунском районе прошел сильный дождь, выпало до 19 мм осадков.
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27 июня синоптическая ситуация существенно не изменится. Атмосферный вихрь продолжит кружить в Беринговом море близ Чукотки. Температура воздуха останется без изменений и составит 4..9 градусов, местами до -1, при прояснениях до +18, На большей части территории округа пройдут дожди, на востоке, где погоду определяет фронт окклюзии, дожди будут сильными, ветер в порывах достигнет 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /