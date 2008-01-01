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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Черноземье

ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 26 июня

  Черноземье окажется на пути следования холодного атмосферного фронта. Во второй половине дня 26 июня этот фронт принесет грозовые дожди и порывистый ветер в Московский регион. А далее фронт отправится в Черноземье в Поволжье. До конца дня 26 июня в Центрально-Черноземном районе ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, а местами и до 25 м/с.

27 июня дожди и грозы, в отдельных районах Белгородской и Воронежской областей сильные, при грозах усиление ветра до 20 м/с, в Белгородской области возможен град. Преобладающая температура воздуха 23..28 градусов, в Брянской и Орловской областях 20..25, в Воронежской области до +30.

В ближайшие дни ненастная погода ожидается и в Поволжье, где местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах ветер в порывах будет усиливаться до 20 м/с, днем термометры покажут 21..26 градусов, в Левобережье 27..32.  / meteonovosti.ru /
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