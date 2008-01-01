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Ливневые дожди прошли в Томской области



ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 26 июня



На юге Западной Сибири сохранялась теплая погода. Регион находился в антициклоне. Но и атмосферные фронты не дремали. 25 июня с холодным фронтом, пересекавшим регион, прошли сильные дожди. Основные осадки обрушились на Томскую область. В Батурино и в Колпашево выпало до 45 мм осадков, а в Бакчаре - целых 85 мм осадков, это при том, что месячная норма в июне составляет 58 мм. Сильный ливень продолжался около 8 часов. Столь сильные осадки в южных районах Томской области бывают довольно редко. И как правило, связаны с развитием конвекции.



В ближайшие дни атмосферное давление начнет расти, немного повысится и температура воздуха, до 24..29 градусов. Но из-за неустойчивости на больших высотах пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы, возможен град, порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 м/с. / meteonovosti.ru /



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