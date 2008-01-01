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Новости погоды

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Какой будет предстоящая неделя в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:59 Понедельник, 26 июня

  Заканчивается первый летний месяц, который в столице выдался не очень теплым. И все с нетерпением ждут лета. Заметное потепление придет в Московский регион уже к концу недели, но повышение температуры будет сопровождаться дождями.

27 июня столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона, температура воздуха днем составит 20..22 градуса. Погода малооблачная, без осадков, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, усиливаясь в порывах до 12-17 м/с.

28 июня при переменной облачности осадков не ожидается, атмосферное давление подрастет, а температура останется прежней, 20..22 градуса.

29 июня в регион начнет поступать теплый воздух с юга, температура воздуха повысится до 23..25 градусов.

30 июня пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24..29 градусов, при южном ветре 5-10 м/с будет казаться, что на улице немного прохладнее.

А первый день июля отметится дождями и понижением температуры до 20..25 градусов. Скажется влияние очередного североатлантического циклона. / meteonovosti.ru /
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