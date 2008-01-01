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Сильные грозовые дожди прошли на Урале



ИА "Метеоновости" / 11:34 Понедельник, 26 июня



Уральский регион находился в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха были немного ниже привычных значений, и почти повсеместно отмечались дожди, грозы и порывистый ветер. 25 июня в Башкирии порывы ветра достигали 23 м/с, количество осадков составило до 20 мм. В Челябинской и Курганской областях осадков было мало. А в Свердловской области фронты проявили себя. Здесь гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 17-22 м/с. Существенными были и осадки. На станции Шамары выпало до 33 мм небесной влаги, а в Североуральске во время сильного ливня - до 47 мм осадков.



В ближайшие дни в регионе ожидается небольшое повышение температуры, до 21..26 градусов, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на севере Пермского края возможны сильные дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных районах прогремят грозы. / meteonovosti.ru /



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