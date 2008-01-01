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Погода в Москве резко испортится



ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 26 июня



Во второй половине дня 26 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий: пройдут сильные дожди (расчетное количество осадков до 14 мм), прогремят грозы, возможен град, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.



Столь резкое ухудшение погодных условий будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта. По прогнозам синоптиков, дождь в столице начнется в 14-15 часов. Наиболее сильные осадки ожидаются в период с 17 до 21 часа. Температура воздуха составит 23..25 градусов.



Ночью Москва окажется в барической ложбине, возможны дожди, но уже не такие сильные, как вечером, прогремят грозы, при грозе ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, температура воздуха понизится до 12..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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