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Новости погоды

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Температурные контрасты в России

ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 26 июня

  Жителей европейской территории России первый летний месяц не радовал теплом, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы. А на юге Сибири установилась аномально жаркая погода.

На ЕТР холодный арктический воздух проникал с северными потоками. В Мурманской области, в Кандалакше в утренние часы 25 июня воздух остыл до +1,9 градуса. Добрался холод и до Костромы, где термометры показали +2,7 градуса. 27 июня ситуация начнет меняться: средняя полоса ЕТР окажется в теплом секторе циклона и температура здесь заметно повысится. А на Кольском полуострове, в тылу циклонического вихря, существенно похолодает.

В Забайкалье, куда поступает хорошо прогретый воздух из Монголии, много дней подряд держится сильная жара, в некоторых районах термометры показывают 35 градусов и более. Такая температура выше привычных показателей на 6-8 градусов. И снова не обошлось без температурных рекордов: в Чите было 35,9 градуса, в Улан-Удэ 38,9. В ближайшие дни жаркая погода в Забайкальском крае сохранится, воздух раскалится до 35-40 градусов, дожди и порывистый ветер в отдельных районах снизят температуру до 30..35 градусов. В Бурятии жара пойдет на убыль, пройдут дожди, прогремят грозы, воздух прогреется до 29..34 градусов. / meteonovosti.ru /
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