

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на юге России



ИА "Метеоновости" / 09:41 Понедельник, 26 июня



На юге Европейской России после проливных дождей, активной грозовой деятельности и шквалистого усиления ветра, погода успокоится. На смену волновым циклонам и их атмосферным фронтам придет антициклон, его центр будет стоять над Каспийским морем. Лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, при грозах возможно усиления ветра до 13-18 м/с. Сегодня, 26 июня, осадков не ожидается в северных областях территории. Завтра, 27 июня сухая погода ожидается в Астраханской области, в Калмыкии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании.



Температурный фон колеблется около климатической норы. В первой половине рабочей недели днем 27..32 градусов, местами воздух прогреется до 35, на востоке еще теплее +38. На черноморском побережье днем 25..30. Настоящие лето на курортах Крыма: солнечно и очень тепло, днем +29,+34, даже в горной местности до +27. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



