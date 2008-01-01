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Новости погоды

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Погода на юге России

ИА "Метеоновости" / 09:41 Понедельник, 26 июня

  На юге Европейской России после проливных дождей, активной грозовой деятельности и шквалистого усиления ветра, погода успокоится. На смену волновым циклонам и их атмосферным фронтам придет антициклон, его центр будет стоять над Каспийским морем. Лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, при грозах возможно усиления ветра до 13-18 м/с. Сегодня, 26 июня, осадков не ожидается в северных областях территории. Завтра, 27 июня сухая погода ожидается в Астраханской области, в Калмыкии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании.

Температурный фон колеблется около климатической норы. В первой половине рабочей недели днем 27..32 градусов, местами воздух прогреется до 35, на востоке еще теплее +38. На черноморском побережье днем 25..30. Настоящие лето на курортах Крыма: солнечно и очень тепло, днем +29,+34, даже в горной местности до +27. / meteonovosti.ru /
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