

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:09 Понедельник, 26 июня



Предстоящим днем в столичном регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм.рт.ст., что ниже нормального.



В Москве и Подмосковье в начале рабочей недели снова начнутся дожди, прогремят грозы, усилится ветер. Основным неблагоприятным фактором в этот день может стать высокая влажность воздуха. Ухудшение самочувствия не исключено у людей с хронической кислородной недостаточностью, заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Дискомфортно при такой погоде чувствуют себя люди с психо-эмоциональными расстройствами, у них возможно ухудшение состояния вплоть до депрессивного. Пониженное атмосферное давление может стать причиной недомогания у людей с артериальной гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. Еще одним негативным фактором станет усиление геомагнитной активности, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди. У них возможно нарушение сна, ухудшение общего состояния, нарастание раздражительности. Специалисты рекомендуют воспользоваться медикаментозной поддержкой, принять успокаивающие средства.



Главным положительным фактором, который повысит настроение жителям Москвы и Подмосковье, станет температура, которая окажется выше своих привычных значений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



