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Погода на юге Урала улучшится



ИА "Метеоновости" / 14:34 Воскресенье, 25 июня



Южный циклон через Поволжье отправится на юг Урала. Минувшим днем, 24 июня, его атмосферные фронты уже пролили сильный дождь в Башкортостане (до 47 мм) и в Пермском крае (до 32 мм). А 25 и ночью 26 июня новая порция непогоды распространится на большую часть юга Урала.



Так, днем и вечером 25 июня в Башкортостане, и до конца суток 25 июня в Челябинской области, а также в Пермском крае и Свердловской области непогода сохранится еще и ночью 26 июня, ожидается целый комплекс опасных явлений: сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 21-26 м/с.



Днем 26 июня большая часть уральского региона будет на юго-западной окраине циклона. Дождь, небольшой и умеренный, в горах до сильного, гроза, порывы ветра при грозах до 16 м/с. Температура 15..21, в южных областях 17..22 градуса.



27 июня лишь в северных районах с дождем. Температура воздуха повысится. На Среднем Урале 21..26. В южных областях без осадков, днем 23..28. / meteonovosti.ru /



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